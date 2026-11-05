Actuellement en France en marge du Rolex Paris Masters où Arthur Fils affronte Taylor Fritz ce jeudi soir pour une place en quarts de finale, Patrick McEnroe a été interrogé par nos confrères de Tennis Actu sur le joueur français, qui vient tout juste de valider son billet pour le Masters de Turin.
Et l’ancien 28e joueur mondial estime que le protégé de Goran Ivanisevic a tout pour remporter un jour un tournoi du Grand Chelem, mais à une condition.
« J’aime beaucoup. Il est très athlétique, ill a un super revers. C’est un excellent joueur. J’espère qu’il pourra jouer pendant toute une année parce qu’il est beaucoup blessé. Mais s’il peut jouer pendant une saison entière, je crois qu’il peut gagner un Grand Chelem. »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.