Actuellement en France en marge du Rolex Paris Masters où Arthur Fils affronte Taylor Fritz ce jeudi soir pour une place en quarts de finale, Patrick McEnroe a été inter­rogé par nos confrères de Tennis Actu sur le joueur fran­çais, qui vient tout juste de valider son billet pour le Masters de Turin.

Et l’an­cien 28e joueur mondial estime que le protégé de Goran Ivanisevic a tout pour remporter un jour un tournoi du Grand Chelem, mais à une condition.

« J’aime beau­coup. Il est très athlé­tique, ill a un super revers. C’est un excellent joueur. J’espère qu’il pourra jouer pendant toute une année parce qu’il est beau­coup blessé. Mais s’il peut jouer pendant une saison entière, je crois qu’il peut gagner un Grand Chelem. »