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McEnroe sur Arthur Fils : « S’il arrive à faire cela, je crois qu’il peut gagner un Grand Chelem »

Par
Thomas S
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Actuellement en France en marge du Rolex Paris Masters où Arthur Fils affronte Taylor Fritz ce jeudi soir pour une place en quarts de finale, Patrick McEnroe a été inter­rogé par nos confrères de Tennis Actu sur le joueur fran­çais, qui vient tout juste de valider son billet pour le Masters de Turin. 

Et l’an­cien 28e joueur mondial estime que le protégé de Goran Ivanisevic a tout pour remporter un jour un tournoi du Grand Chelem, mais à une condition. 

« J’aime beau­coup. Il est très athlé­tique, ill a un super revers. C’est un excellent joueur. J’espère qu’il pourra jouer pendant toute une année parce qu’il est beau­coup blessé. Mais s’il peut jouer pendant une saison entière, je crois qu’il peut gagner un Grand Chelem. »

Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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