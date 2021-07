Consultant pour la BBC durant toute la quin­zaine londo­nienne, John McEnroe semble parti­cu­liè­re­ment agacé depuis quelques temps par le manque de recon­nais­sance envers Novak Djokovic, titré à 20 reprises en Grand Chelem. Selon lui, seuls les titres comptent, et rien d’autre !

« Les titres du Grand Chelem ne sont pas un concours de popu­la­rité. Être ce gars que tout le monde aime, celui que tout le monde veut voir gagner, ne vous donne pas la victoire. Et c’est de cela qu’il s’agit. Cela vient du talent suprême, multi­plié par le travail acharné, multi­plié par l’in­fini. Un travail acharné sur chaque petite chose – le jeu, le corps, l’ali­men­ta­tion, l’es­prit. Le pack complet. Ce n’est pas un concours de popu­la­rité. Vous ne pouvez pas ne pas respecter un gars avec 20 Majeurs, qui a remporté chaque Chelem au moins deux fois. Quand votre temps sera écoulé, serez‐vous jugé par le nombre de ‘follo­wers’ que vous avez ? Serez‐vous jugé par le nombre de fans qui ont vos chemises et crient votre nom ? Absolument pas. Vous serez jugé sur ce que vous avez fait dans le jeu. Et vous savez quoi, avec le temps, les fans pour­raient même en venir à vous aimer. »