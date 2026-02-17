Lors d’une inter­view publiée sur le site de l’ATP, le septuple lauréat en Grand Chelem John McEnroe a révélé ce qu’il admi­rait le plus chez Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic mais aussi plus récem­ment chez Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

La légende améri­caine leur trouve un point commun évident : une comba­ti­vité sans relâche.

« Ils conti­nuent à se battre, tout le temps. C’est peut‐être un peu tard, mais la leçon que j’ai apprise, c’est que j’au­rais peut‐être dû me battre un peu plus à l’époque au lieu d’at­tendre de voir ce qui allait se passer. On apprend des leçons de vie en affron­tant toutes ces diffi­cultés qui, plus tard, finissent proba­ble­ment par nous rendre meilleurs », a déclaré « Big Mac », admiratif.

Une icône inspirée par d’autres icônes : toute la beauté du sport, où même les plus grands conti­nuent d’apprendre, peu importe l’âge.