McEnroe sur Federer, Nadal, Djokovic, Alcaraz et Sinner : « C’est un peu tard, mais la leçon que j’ai apprise d’eux, c’est que j’au­rais peut‐être dû me battre un peu plus à l’époque »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

355

Lors d’une inter­view publiée sur le site de l’ATP, le septuple lauréat en Grand Chelem John McEnroe a révélé ce qu’il admi­rait le plus chez Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic mais aussi plus récem­ment chez Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

La légende améri­caine leur trouve un point commun évident : une comba­ti­vité sans relâche.

« Ils conti­nuent à se battre, tout le temps. C’est peut‐être un peu tard, mais la leçon que j’ai apprise, c’est que j’au­rais peut‐être dû me battre un peu plus à l’époque au lieu d’at­tendre de voir ce qui allait se passer. On apprend des leçons de vie en affron­tant toutes ces diffi­cultés qui, plus tard, finissent proba­ble­ment par nous rendre meilleurs », a déclaré « Big Mac », admiratif. 

Une icône inspirée par d’autres icônes : toute la beauté du sport, où même les plus grands conti­nuent d’apprendre, peu importe l’âge. 

Publié le mardi 17 février 2026 à 17:52

