Lors d’une interview publiée sur le site de l’ATP, le septuple lauréat en Grand Chelem John McEnroe a révélé ce qu’il admirait le plus chez Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic mais aussi plus récemment chez Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
La légende américaine leur trouve un point commun évident : une combativité sans relâche.
« Ils continuent à se battre, tout le temps. C’est peut‐être un peu tard, mais la leçon que j’ai apprise, c’est que j’aurais peut‐être dû me battre un peu plus à l’époque au lieu d’attendre de voir ce qui allait se passer. On apprend des leçons de vie en affrontant toutes ces difficultés qui, plus tard, finissent probablement par nous rendre meilleurs », a déclaré « Big Mac », admiratif.
Une icône inspirée par d’autres icônes : toute la beauté du sport, où même les plus grands continuent d’apprendre, peu importe l’âge.
Publié le mardi 17 février 2026 à 17:52