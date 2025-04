Suspendu jusqu’au 4 mai suite à un accord à l’amiable avec l’Agence Mondiale Antidopage, Jannik Sinner a été la cible de nombreuses critiques et inter­ro­ga­tions ces derniers mois. Mais pour le frère de John, Patrick McEnroe, c’est tout simple­ment injuste.

« Je ne pense pas qu’il aurait dû être suspendu. Ils ont suivi la procé­dure exac­te­ment comme elle était censée se dérouler. Je ne dis pas qu’il n’est pas possible que des joueurs aient trouvé le moyen de déjouer le système. Mais si l’on se base sur ce que l’on sait et sur les proto­coles appro­priés, il était inno­cent. L’argument selon lequel d’autres joueurs ont été mal traités, et que nous devrions donc le maltraiter, est absurde », a déclaré l’an­cien 28e mondial sur Tennis Channel.