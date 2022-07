John McEnroe voit grand pour Nick Kyrgios dans les prochaines années. L’Américain a récem­ment révélé qu’il avait invité plusieurs fois l’Australien chez lui pour discuter. L’ancien numéro 1 mondial pense que le récent fina­liste de Wimbledon, seule­ment âgé de 27 ans, a de très belles années devant lui. Selon « Big Mac », inter­rogé par Tennis365, le moment est venu pour le 45e mondial de se responsabiliser.

« Je ne suis proba­ble­ment pas le mieux placer pour parler des excès de colère sur le court parce que j’ai eu mes propres problèmes dans le domaine, mais j’es­père que Nick voit ce qui est possible ici. Nick pour­rait être génial pour le jeu. Regardez ce que fait ce gars sur le Centre Court de Wimbledon, vous voulez en voir plus. Oubliez les moments où il crie et hurle parce que ses coups sont incroyables. D’accord, faire des twee­ners sur des points impor­tants n’est pas normal, mais ce gars y arrive la plupart du temps. J’espère qu’il déci­dera que cela vaut la peine de s’en­gager pour quelques années. Je ne pense pas que ce soit probable, mais j’es­père me tromper. Je veux avoir tort parce que le fait que Nick se consacre entiè­re­ment au tennis serait incroya­ble­ment positif pour notre sport. »