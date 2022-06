John McEnroe a fait son bilan de Roland‐Garros sur le plateau d’Eurosport, il a notam­ment expliqué ce qui peut séparer Nole de Rafa.

« La plupart d’entre nous pensaient que ce serait Novak Djokovic qui ferait pencher la balance en sa faveur, mais il y a eu cette horrible débâcle en Australie, le Serbe n’ayant pas pu se rendre au premier grand événe­ment de l’année. Et après cela, je ne pense pas que Novak pensait que Rafa irait gagner l’Open d’Australie. Djokovic et Nadal sont arrivés à des moments tota­le­ment diffé­rents lors de l’évé­ne­ment pari­sien. Le Serbe montait en puis­sance, élevant de plus en plus son niveau et récu­pé­rant les meilleures sensa­tions. Pendant ce temps, l’Espagnol est venu avec beau­coup de doutes liés à son pied. Djokovic s’est donc présenté à Paris avec l’idée de : ‘Je dois rattraper ce gars’, mais Nadal a monté d’un cran et a remporté un nouveau trophée à Paris »