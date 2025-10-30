Novak Djokovic participera‐t‐il au Masters de Turin du 9 au 16 novembre. C’est la ques­tion que beau­coup d’ob­ser­va­teurs se posent. Patrick McEnroe, ancien 28e mondial, parie sur un forfait.

« L’ATP aime­rait beau­coup que Djokovic soit présent, mais nous rece­vons des messages contra­dic­toires de la part du joueur. Parfois, il dit qu’il a besoin de jouer plus de tour­nois, d’autres fois, il dit le contraire. Il a certai­ne­ment gagné le droit de jouer quand il le souhaite. Mon intui­tion me dit qu’il ne jouera pas, mais qu’il commen­cera à se préparer pour une nouvelle saison en Australie », a déclaré le frère de John dans des propos accordés à Forbes et relayés par Tennis365.