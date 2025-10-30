Novak Djokovic participera‐t‐il au Masters de Turin du 9 au 16 novembre. C’est la question que beaucoup d’observateurs se posent. Patrick McEnroe, ancien 28e mondial, parie sur un forfait.
« L’ATP aimerait beaucoup que Djokovic soit présent, mais nous recevons des messages contradictoires de la part du joueur. Parfois, il dit qu’il a besoin de jouer plus de tournois, d’autres fois, il dit le contraire. Il a certainement gagné le droit de jouer quand il le souhaite. Mon intuition me dit qu’il ne jouera pas, mais qu’il commencera à se préparer pour une nouvelle saison en Australie », a déclaré le frère de John dans des propos accordés à Forbes et relayés par Tennis365.
Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 16:49