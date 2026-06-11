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McEnroe tranche entre Sinner et Alcaraz : « C’est le meilleur repré­sen­tant que nous ayons pour notre sport en ce moment »

Par
Baptiste Mulatier
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Dans le dernier épisode du podcast de Greg Rusedski, dont les propos sont relayés par OA Sport, s’est exprimé sur l’ab­sence Carlos Alcaraz, blessé au poignet et d’ores et déjà forfait pour Wimbledon après avoir manqué Roland‐Garros. 

Pour la légende améri­caine, le tennis est actuel­le­ment privé de son « meilleur représentant ». 

« J’étais déprimé, déçu qu’il ne soit pas là à Roland‐Garros. C’est le meilleur repré­sen­tant que nous ayons pour notre sport en ce moment, pour ce qu’il apporte au jeu, et donc son absence fait vrai­ment mal. Ce furent deux semaines de folie qui, d’une certaine manière, ont compensé son absence. La porte s’est ouverte car des personnes qui ne pensaient pas se retrouver dans cette posi­tion ont eu une oppor­tu­nité. De ce point de vue, c’est une chose posi­tive. Mais quand votre meilleur joueur, le premier ou le deuxième, celui que vous consi­dérez comme le plus fort, est absent, ça fait mal. Quand j’ai appris qu’il s’était égale­ment retiré de Wimbledon, ça a été une décep­tion. Nous prions et espé­rons tous qu’il puisse revenir le plus vite possible »

Publié le jeudi 11 juin 2026 à 12:35

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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