Dans le dernier épisode du podcast de Greg Rusedski, dont les propos sont relayés par OA Sport, s’est exprimé sur l’absence Carlos Alcaraz, blessé au poignet et d’ores et déjà forfait pour Wimbledon après avoir manqué Roland‐Garros.
Pour la légende américaine, le tennis est actuellement privé de son « meilleur représentant ».
« J’étais déprimé, déçu qu’il ne soit pas là à Roland‐Garros. C’est le meilleur représentant que nous ayons pour notre sport en ce moment, pour ce qu’il apporte au jeu, et donc son absence fait vraiment mal. Ce furent deux semaines de folie qui, d’une certaine manière, ont compensé son absence. La porte s’est ouverte car des personnes qui ne pensaient pas se retrouver dans cette position ont eu une opportunité. De ce point de vue, c’est une chose positive. Mais quand votre meilleur joueur, le premier ou le deuxième, celui que vous considérez comme le plus fort, est absent, ça fait mal. Quand j’ai appris qu’il s’était également retiré de Wimbledon, ça a été une déception. Nous prions et espérons tous qu’il puisse revenir le plus vite possible »
Publié le jeudi 11 juin 2026 à 12:35