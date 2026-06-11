Dans le dernier épisode du podcast de Greg Rusedski, dont les propos sont relayés par OA Sport, s’est exprimé sur l’ab­sence Carlos Alcaraz, blessé au poignet et d’ores et déjà forfait pour Wimbledon après avoir manqué Roland‐Garros.

Pour la légende améri­caine, le tennis est actuel­le­ment privé de son « meilleur représentant ».

« J’étais déprimé, déçu qu’il ne soit pas là à Roland‐Garros. C’est le meilleur repré­sen­tant que nous ayons pour notre sport en ce moment, pour ce qu’il apporte au jeu, et donc son absence fait vrai­ment mal. Ce furent deux semaines de folie qui, d’une certaine manière, ont compensé son absence. La porte s’est ouverte car des personnes qui ne pensaient pas se retrouver dans cette posi­tion ont eu une oppor­tu­nité. De ce point de vue, c’est une chose posi­tive. Mais quand votre meilleur joueur, le premier ou le deuxième, celui que vous consi­dérez comme le plus fort, est absent, ça fait mal. Quand j’ai appris qu’il s’était égale­ment retiré de Wimbledon, ça a été une décep­tion. Nous prions et espé­rons tous qu’il puisse revenir le plus vite possible »