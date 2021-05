Comme tout le monde le sait, Nick Kyrgios est aller­gique à la terre battue. Le fantasque austra­lien n’a d’ailleurs plus joué en compé­ti­tion offi­cielle sur cette surface depuis le Masters 1000 de Rome en 2019. Pourtant, il a souvent « matché » sur cette surface au début de sa carrière avec quelques belles pres­ta­tions comme une finale à Estoril en 2015 (battu par Richard Gasquet) et un quart de finale à Madrid en 2016.

Mais depuis quelques temps, Nick a inex­pli­ca­ble­ment pris en grippe la terre qu’il ne consi­dère pas comme une « surface noble ». Amoureux du gazon, il fera en revanche bien son retour sur le circuit dès la fin de Roland Garros.

Interrogé à ce sujet par le quoti­dien austra­lien The Age, Paul McNamee n’a pas été tendre avec son compa­triote, consi­dé­rant qu’il manque de respect aux joueurs et à l’his­toire de ce sport : « Il a le poten­tiel pour bien faire sur n’im­porte quel type de terrain, c’est donc très déce­vant qu’il ne veuille pas jouer sur terre battue et qu’il la consi­dère comme infé­rieure aux courts rapides. La terre vous aide à vous améliorer énor­mé­ment en tant que joueur de tennis et vous progressez sur l’ap­proche tactique. Vous ne pouvez pas être un joueur de haut niveau sans bien jouer sur cette surface. Il a manqué de respect aux joueurs de tennis qui jouent bien sur terre battue et il ne sera jamais vu en Europe comme un joueur sérieux tant qu’il conti­nuera avec cette atti­tude », a déclaré l’an­cien numéro 1 mondial en doubles.