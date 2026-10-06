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McNamee prévient tout le monde sur Novak Djokovic : « Ne vous attendez pas à ce qu’il lève le pied pour cette fin de saison. Au contraire… »

Par
Thomas S
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Impressionné, comme tout le monde, par le niveau de jeu de Novak Djokovic lors de son sacre sur l’ATP 500 de Pékin, Paul McNamee, légende du tennis austra­lien et grand fan du Serbe, a annoncé la couleur pour la fin cette saison 2026.

Selon lui, il faut clai­re­ment s’at­tendre à ce que l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem continue sur sa lancée et la même cadence, d’au­tant qu’il a clai­re­ment expliqué vouloir se quali­fier pour le Masters de Turin (du 2 au 8 novembre). 

« En rempor­tant le tournoi de Pékin (ce qui est tout à fait remar­quable compte tenu de son tirage au sort), Djokovic occupe désor­mais la 8e place du clas­se­ment en temps réel et (en l’ab­sence de Sinner) la 8e place égale­ment pour Turin… Il est loin de lever le pied pour cette saison de tennis 2026… Au contraire, il est en pleine ascension. »

Publié le mardi 6 octobre 2026 à 18:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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