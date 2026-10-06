Impressionné, comme tout le monde, par le niveau de jeu de Novak Djokovic lors de son sacre sur l’ATP 500 de Pékin, Paul McNamee, légende du tennis austra­lien et grand fan du Serbe, a annoncé la couleur pour la fin cette saison 2026.

Selon lui, il faut clai­re­ment s’at­tendre à ce que l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem continue sur sa lancée et la même cadence, d’au­tant qu’il a clai­re­ment expliqué vouloir se quali­fier pour le Masters de Turin (du 2 au 8 novembre).

By winning Beijing (quite remar­kable given his draw), Djokovic is 8th in the live rankings and (with Sinner out) in 8th posi­tion also for Turin… he’s far from winding down the 2026 tennis year… on the contrary he’s tren­ding up — Paul McNamee (@PaulFMcNamee) October 6, 2026

« En rempor­tant le tournoi de Pékin (ce qui est tout à fait remar­quable compte tenu de son tirage au sort), Djokovic occupe désor­mais la 8e place du clas­se­ment en temps réel et (en l’ab­sence de Sinner) la 8e place égale­ment pour Turin… Il est loin de lever le pied pour cette saison de tennis 2026… Au contraire, il est en pleine ascension. »