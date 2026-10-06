Impressionné, comme tout le monde, par le niveau de jeu de Novak Djokovic lors de son sacre sur l’ATP 500 de Pékin, Paul McNamee, légende du tennis australien et grand fan du Serbe, a annoncé la couleur pour la fin cette saison 2026.
Selon lui, il faut clairement s’attendre à ce que l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem continue sur sa lancée et la même cadence, d’autant qu’il a clairement expliqué vouloir se qualifier pour le Masters de Turin (du 2 au 8 novembre).
By winning Beijing (quite remarkable given his draw), Djokovic is 8th in the live rankings and (with Sinner out) in 8th position also for Turin… he’s far from winding down the 2026 tennis year… on the contrary he’s trending up— Paul McNamee (@PaulFMcNamee) October 6, 2026
« En remportant le tournoi de Pékin (ce qui est tout à fait remarquable compte tenu de son tirage au sort), Djokovic occupe désormais la 8e place du classement en temps réel et (en l’absence de Sinner) la 8e place également pour Turin… Il est loin de lever le pied pour cette saison de tennis 2026… Au contraire, il est en pleine ascension. »
Publié le mardi 6 octobre 2026 à 18:18