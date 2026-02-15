Six mois après son dernier match officiel disputé à l’US Open, Jack Draper, victime d’une importante blessure au niveau du poignet, a effectué son retour le 5 février dernier à l’occasion de la rencontre de Coupe Davis entre la Grand‐Bretagne et la Norvège.
Facile tombeur de Viktor Durasovic (6−2, 6–2), le 13e joueur mondial s’était pourtant retiré de l’ATP 500 de Rotterdam, qui avait lieu cette semaine.
Une décision mystérieuse que Draper n’a pas encore expliquée, repoussant ainsi une nouvelle fois son retour sur le circuit.
S’il reste inscrit à l’ATP 500 de Dubaï, du 23 au 28 février, le Britannique a surtout fait parler de lui sur les réseaux sociaux… avec un nouveau look choc : le crâne rasé.
😳 Jack Draper reveals his buzz cut— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) February 14, 2026
📸 Jack’s IG pic.twitter.com/HgNJmjhaa0
Les fans, visiblement surpris, n’ont pas manqué de réagir à cette transformation radicale.
Publié le dimanche 15 février 2026 à 13:02