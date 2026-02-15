Six mois après son dernier match offi­ciel disputé à l’US Open, Jack Draper, victime d’une impor­tante bles­sure au niveau du poignet, a effectué son retour le 5 février dernier à l’occasion de la rencontre de Coupe Davis entre la Grand‐Bretagne et la Norvège.

Facile tombeur de Viktor Durasovic (6−2, 6–2), le 13e joueur mondial s’était pour­tant retiré de l’ATP 500 de Rotterdam, qui avait lieu cette semaine.

Une déci­sion mysté­rieuse que Draper n’a pas encore expli­quée, repous­sant ainsi une nouvelle fois son retour sur le circuit.

S’il reste inscrit à l’ATP 500 de Dubaï, du 23 au 28 février, le Britannique a surtout fait parler de lui sur les réseaux sociaux… avec un nouveau look choc : le crâne rasé.

😳 Jack Draper reveals his buzz cut



📸 Jack’s IG pic.twitter.com/HgNJmjhaa0 — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) February 14, 2026

Les fans, visi­ble­ment surpris, n’ont pas manqué de réagir à cette trans­for­ma­tion radicale.