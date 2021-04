Alors que la saison sur terre battue a démarré ce lundi, il est temps de faire un premier bilan au niveau des aces, après 3 mois de compé­ti­tion en 2021. Alexander Bublik est très très loin devant avec 290 aces au comp­teur, devant Daniil Medvedev (195). Le très bon serveur Alexei Popyrin et Andrey Rublev, Milos Raonic, Hubert Hurkacz et Alexander Zverev suivent. Alors qu’il n’a pas joué depuis l’Open d’Australie, Novak Djokovic est présent dans ce clas­se­ment à la 16ème place. Il faut dire qu’il distri­buait ses services dans tous les angles avec des varia­tions et de la puis­sance en Australie. Il avait terminé le Grand Chelem avec 103 aces au comp­teur. Un record pour lui.

Ace Leaders 2021



290 Bublik🇰🇿

195 Medvedev🇷🇺

185 Popyrin🇦🇺

168 Rublev🇷🇺

165 Raonic🇨🇦

162 Hurkacz🇵🇱

160 Zverev🇩🇪

157 Opelka🇺🇲

151 Harris🇿🇦

139 Vesely🇨🇿

137 Fritz🇺🇲

133 Tsitsipas🇬🇷

129 Auger‐Aliassime🇨🇦

128 Humbert 🇫🇷

120 Bedene 🇸🇮

119 Chardy 🇫🇷

115 Djokovic 🇷🇸 — Chris Goldsmith (@TheTennisTalker) April 5, 2021