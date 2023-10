Considéré comme la relève du tennis serbe, Hamad Medjedovic n’a jamais été aussi proche du top 100. Le joueur de 20 ans, demi‐finaliste à Astana au début du mois d’oc­tobre, a encore exprimé sa recon­nais­sance envers son légen­daire compa­triote, Novak Djokovic.

« Novak Djokovic m’a aidé finan­ciè­re­ment. Il me donne tout ce dont j’ai besoin pour ma carrière. Il a tout couvert. Il m’a aidé quand j’en avais besoin et il continue à m’aider de toutes sortes de façons. Je suis heureux qu’il soit là pour moi », a déclaré Medjedovic.

Hamad Medjedovic : “Novak Djokovic’s been helping me out finan­cially. Giving me whatever I need for my career. He covered it all. He just helped me out when I needed it & still helping me out in all types of ways. I’m glad he’s there for me.”@DjokerNole always there to help 🥹❤️ pic.twitter.com/agjoBsHF14