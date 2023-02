Protégé de Novak Djokovic et consi­déré comme la relève du tennis serbe, Hamad Medjedovic (261e) a battu au 1er tour du Challenger de Chennai en Inde un autre joueur de la géné­ra­tion 2003 (6−1, 4–6, 6–2), dans un contexte parti­cu­lier. Son adver­saire n’était autre que Leo Borg, fils de l’illustre Bjorn, venu le voir pour l’occasion.

Même pas perturbé par la présence de la légende, le joueur de 19 ans a presque remercié Djokovic.

« Quelqu’un m’avait dit qu’il venait regarder le match. Honnêtement, je n’ai pas eu de problèmes avec ça parce que je me me suis habitué au fil du temps à ce que certains joueurs viennent me regarder, surtout Novak. C’est quand il me regar­dait que j’avais le plus de problèmes. Donc après lui, tout devient facile, vous savez », a expliqué avec le sourire Medjedovic, qui se confiait tout récem­ment sur sa rela­tion parti­cu­lière avec l’homme aux 22 titres du Grand Chelem.