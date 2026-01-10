Interrogé par nos confrères de Championnat au sujet de sa préparation qui aurait pu aussi être orientée autour de l’idée de travailler pour trouver des solutions pour titiller Sinner et Alcaraz, Daniil a eu une réponse plutôt drôle.
« Quand j’étais parmi les trois ou quatre meilleurs, je réfléchissais beaucoup à ce que je devais faire avec Carlos et Yannick, aux points à améliorer. Et c’est la même chose avant la saison 2025. Mais je ne les ai pas affrontés l’an dernier car j’ai mal joué et je n’ai pas atteint leur niveau. Eu coup, je n’y ai pas du tout pensé pendant la pré‐saison. Je me demandais plutôt comment retrouver mon niveau, en commençant par battre d’autres adversaires. Si j’y arrive, on discutera ensuite avec l’équipe de la marche à suivre. Pour l’instant, tout ce que je peux dire, c’est que si nous nous rencontrons, ce sera formidable, car l’année dernière, je n’étais pas prêt pour leur niveau »
Publié le samedi 10 janvier 2026 à 09:50