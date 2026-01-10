AccueilATPMedvedev a de l'humour : "Jusqu'à l'an dernier, lors de ma préparation,...
Medvedev a de l’hu­mour : « Jusqu’à l’an dernier, lors de ma prépa­ra­tion, je cher­chais des solu­tions pour battre Sinner et Alcaraz. Vu mon niveau de 2025, ce n’était plus vrai­ment d’ac­tua­lité cet hiver »

Jean Muller
Par Jean Muller

Interrogé par nos confrères de Championnat au sujet de sa prépa­ra­tion qui aurait pu aussi être orientée autour de l’idée de travailler pour trouver des solu­tions pour titiller Sinner et Alcaraz, Daniil a eu une réponse plutôt drôle.

« Quand j’étais parmi les trois ou quatre meilleurs, je réflé­chis­sais beau­coup à ce que je devais faire avec Carlos et Yannick, aux points à améliorer. Et c’est la même chose avant la saison 2025. Mais je ne les ai pas affrontés l’an dernier car j’ai mal joué et je n’ai pas atteint leur niveau. Eu coup, je n’y ai pas du tout pensé pendant la pré‐saison. Je me deman­dais plutôt comment retrouver mon niveau, en commen­çant par battre d’autres adver­saires. Si j’y arrive, on discu­tera ensuite avec l’équipe de la marche à suivre. Pour l’instant, tout ce que je peux dire, c’est que si nous nous rencon­trons, ce sera formi­dable, car l’année dernière, je n’étais pas prêt pour leur niveau »

Publié le samedi 10 janvier 2026 à 09:50

