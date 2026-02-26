Daniil se sent pousser des ailes.

Il a évoqué l’idée de changer radi­ca­le­ment le calen­drier de l’ATP en créant au final une forme de ligue fermée ce qui n’a pas de sens et tota­le­ment ridi­cule. Cela confirme que certains joueurs vivent dans une bulle et que le système pyra­mi­dale instauré par l’ATP qui est complexe mais effi­cace n’a pas été tota­le­ment assimilé.

Pourtant Medvedev en a bien profité quand il a s’agit de se relancer.

Daniil Medvedev calls for a remo­deled tour where smaller events don’t count towards the rankings, ‘Make it 4 Grand Slams, 11 Masters. The others, maybe make them without points’



Heureusement une fois qu’il a évoqué sa théorie fumeuse, Daniil revient un peu à la raison..

« L’an dernier, j’ai joué sept tour­nois d’affilée. Est‐ce que j’étais obligé ? Non. J’ai mal joué au début de l’année, peut‐être que je peux grap­piller 100 points ici, 200 là. S’il n’y avait pas de points en jeu, ce serait une déci­sion plus facile »

Le débat du calen­drier semble éternel et guider par trois théma­tiques, les garan­ties données pour jouer, les points, et bien sûr quoi que l’on dise les creux où les stars peuvent prendre des gros chèques pour des exhibitions.