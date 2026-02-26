Daniil se sent pousser des ailes.
Il a évoqué l’idée de changer radicalement le calendrier de l’ATP en créant au final une forme de ligue fermée ce qui n’a pas de sens et totalement ridicule. Cela confirme que certains joueurs vivent dans une bulle et que le système pyramidale instauré par l’ATP qui est complexe mais efficace n’a pas été totalement assimilé.
Pourtant Medvedev en a bien profité quand il a s’agit de se relancer.
Daniil Medvedev calls for a remodeled tour where smaller events don’t count towards the rankings, ‘Make it 4 Grand Slams, 11 Masters. The others, maybe make them without points’— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 25, 2026
“That’s the only way to make the tour shorter. It’s never going to happen because there are licenses,… pic.twitter.com/mgGlEdCX5G
Heureusement une fois qu’il a évoqué sa théorie fumeuse, Daniil revient un peu à la raison..
« L’an dernier, j’ai joué sept tournois d’affilée. Est‐ce que j’étais obligé ? Non. J’ai mal joué au début de l’année, peut‐être que je peux grappiller 100 points ici, 200 là. S’il n’y avait pas de points en jeu, ce serait une décision plus facile »
Le débat du calendrier semble éternel et guider par trois thématiques, les garanties données pour jouer, les points, et bien sûr quoi que l’on dise les creux où les stars peuvent prendre des gros chèques pour des exhibitions.
Publié le jeudi 26 février 2026 à 10:50