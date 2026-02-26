Accueil ATP

Medvedev a la mémoire courte : « Faites un calen­drier avec 4 Grands Chelems, 11 Masters. Les autres, peut‐être sans points »

Par
Jean Muller
-
138
Daniil se sent pousser des ailes. 

Il a évoqué l’idée de changer radi­ca­le­ment le calen­drier de l’ATP en créant au final une forme de ligue fermée ce qui n’a pas de sens et tota­le­ment ridi­cule. Cela confirme que certains joueurs vivent dans une bulle et que le système pyra­mi­dale instauré par l’ATP qui est complexe mais effi­cace n’a pas été tota­le­ment assimilé. 

Pourtant Medvedev en a bien profité quand il a s’agit de se relancer.

Heureusement une fois qu’il a évoqué sa théorie fumeuse, Daniil revient un peu à la raison..

« L’an dernier, j’ai joué sept tour­nois d’affilée. Est‐ce que j’étais obligé ? Non. J’ai mal joué au début de l’année, peut‐être que je peux grap­piller 100 points ici, 200 là. S’il n’y avait pas de points en jeu, ce serait une déci­sion plus facile »

Le débat du calen­drier semble éternel et guider par trois théma­tiques, les garan­ties données pour jouer, les points, et bien sûr quoi que l’on dise les creux où les stars peuvent prendre des gros chèques pour des exhibitions.

Publié le jeudi 26 février 2026 à 10:50

