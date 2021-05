En confé­rence de presse pour le Media Day à Rome, Daniil Medvedev a une nouvelle expliqué à quel point son corps et son jeu avaient du mal à s’adapter à la terre battue. Le Russe a aussi évoqué sa 2ème place au clas­se­ment ATP retrouvée, après avoir de nouveau doublé Rafael Nadal ce lundi. Pour lui, les points acquis sur ocre font office de bonus.

« Ce n’est pas quelque chose qui m’in­quiète. Cette surface donne l’im­pres­sion que plus je gagne de points, mieux c’est. Je ne marquerai pas 5000 points sur une saison de terre battue comme Nadal, mais plus je gagnerai de matchs, mieux ce sera pour ma confiance et mon clas­se­ment. A Roland Garros, la vérité est que je me fiche de savoir si je suis tête de série n° 2 ou n° 3. Pour moi, que je joue tel ou tel joueur en demi‐finales cela ne fait aucune diffé­rence, mais cela peut‐être impor­tant pour un autre Grand Chelem », a reconnu Daniil Medvedev.

Éliminé en 8èmes à Madrid par Cristian Garin, le Moscovite affron­tera soit son compa­triote Aslan Karatsev soit Miomir Kecmanovic pour son entrée en lice à Rome.