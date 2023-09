Quelques jours après la fin d’un US Open disputé dans des condi­tions clima­tiques diffi­ciles et bouclé par une défaite en finale contre Novak Djokovic, Daniil Medvedev, vain­queur de gros matchs notam­ment contre Carlos Alcaraz en demies, a pris la déci­sion de prendre du repos.

Il ne parti­ci­pera ni à l’UTS (Ultimate Tennis Showdown, une exhi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou) ni à l’ATP 250 de Zhuhai en Chine, sur lequel il était inscrit et qui aura lieu du 20 au 26 septembre.

Zhuhai update :

OUT : Medvedev, Shevchenko

IN : Kovacevic, Coppejans

Next : Shang