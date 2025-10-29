L’annonce d’un futur nouveau Masters1000 a suscité des réac­tions au sein des joueurs du tour. Bien sûr tout le monde évoque un calen­drier surchargé mais il est clair qu’au finae pour le « porte­feuille » cela est malgré tout une très bonne nouvelle.

De son côté, Daniil a préféré faire de l’hu­mour auprès de nos confrères du site russe Championnat.

« On verra bien, ils ont des idées. Je ne sais même pas si je peux en parler. Je ne sais pas encore ce qu’ils ont annoncé. Ils ont des idées pour utiliser ce Masters soit pour alléger la saison, soit, du moins, pour ne pas la rallonger. Donc, s’ils y parviennent, tout ira bien, car, en prin­cipe, cela n’ajou­tera rien. S’ils n’y parviennent pas, ce sera plus diffi­cile. C’est un moment amusant, bien sûr. Tout le monde abadonné, tout le monde se dit épuisé. Et ils disent : « Voila un nouveau Master1000 ! » ( rires ) »