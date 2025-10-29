L’annonce d’un futur nouveau Masters1000 a suscité des réactions au sein des joueurs du tour. Bien sûr tout le monde évoque un calendrier surchargé mais il est clair qu’au finae pour le « portefeuille » cela est malgré tout une très bonne nouvelle.
De son côté, Daniil a préféré faire de l’humour auprès de nos confrères du site russe Championnat.
« On verra bien, ils ont des idées. Je ne sais même pas si je peux en parler. Je ne sais pas encore ce qu’ils ont annoncé. Ils ont des idées pour utiliser ce Masters soit pour alléger la saison, soit, du moins, pour ne pas la rallonger. Donc, s’ils y parviennent, tout ira bien, car, en principe, cela n’ajoutera rien. S’ils n’y parviennent pas, ce sera plus difficile. C’est un moment amusant, bien sûr. Tout le monde abadonné, tout le monde se dit épuisé. Et ils disent : « Voila un nouveau Master1000 ! » ( rires ) »
Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 08:45