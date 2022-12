Après une saison 2022 assez déce­vante, Daniil Medvedev compte prendre sa revanche la saison prochaine. Au cours d’un entre­tien exclusif accordé à Eurosport, le Russe a expliqué vouloir s’ins­pirer en Australie de Carlos Alcaraz.

« Lorsque vous êtes en confiance après avoir gagné des matchs, vous êtes davan­tage un favori pour un Grand Chelem. Pourtant, avant l’US Open, Alcaraz ne jouait pas son meilleur tennis mais avec le talent et le jeu qu’il a, il a été capable de le faire. C’est ce que je pense de moi. Je sais que je peux jouer du bon tennis, je sais que je peux battre n’im­porte qui dans un bon jour, et je sais que je suis capable de gagner des Grands Chelems car je l’ai fait contre Novak lors­qu’il visait le Grand Chelem calen­daire lors de l’US Open 2021. Je sais que je l’ai en moi, je dois juste trouver un moyen de le faire plus souvent qu’en 2022 ».