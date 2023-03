Interrogé sur le ou les joueurs qui ont le poten­tiel de prendre la relève du Big 3 incarné par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, Daniil Medvedev, lors de son inter­view d’après finale à Dubaï, a cité Carlos Alcaraz même s’il a logi­que­ment pointé un bémol.

« Je penche­rais pour Carlos Alcaraz parce qu’il a battu des records de préco­cité qui semblaient insur­mon­tables, comme celui d’être le plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire. La façon dont il frappe la balle ? C’est du talent pur. Il y a des choses dans son tennis qu’on ne peut pas entraîner, on les a ou on ne les a pas, comme cette puis­sance sur le drive. Il peut gagner beau­coup de choses, mais nous avons aussi vu qu’il peut perdre des matches et se blesser régu­liè­re­ment, on ne sait jamais comment une carrière peut évoluer. »