La scène avait énormément fait réagir. Alors que Benjamin Bonzi s’apprêtait à jouer une balle de match contre Daniil Medvedev au premier tour du dernier US Open, un photographe avait quitté le court juste avant le deuxième service du Français.
Cet incident, pour le moins surprenant, avait poussé l’arbitre à offrir une première balle supplémentaire au Tricolore. Une décision jugée injuste par Medvedev, qui avait alors vivement interpellé l’arbitre et chauffé le public pendant de longues minutes… avant de réussir à débreaker et de remporter la troisième manche.
Finalement battu en cinq sets (6−3, 7–5, 6–7, 0–6, 6–4), le Russe est revenu, quelques mois plus tard, sur ce moment avec davantage de recul – et une certaine élégance – dans une interview accordée au média Bolshe, relayée par Championnat.
« Sans le photographe, j’aurais fait une erreur et le match aurait probablement été terminé. Mais finalement, cela a joué en défaveur de Bonzi. Je n’ai pas incité le public à le huer ou quoi que ce soit d’autre. Et d’une certaine manière, au fond de moi, je suis un peu content de ne pas avoir gagné ce match, car cela aurait été très moche de ma part envers lui, et je ne voulais pas cela. Mais quoi qu’il en soit, quand je suis sur le court, j’essaie de gagner, donc j’ai joué le match jusqu’au bout. »
Publié le mercredi 26 novembre 2025 à 16:27