A l’oc­ca­sion de sa 2ème place mondiale, le quoti­dien l’Equipe a publié hier un long entre­tien de Daniil Medvedev. Fatalement la ques­tion du Big 3 est arrivée.

Et le Russe, toujours aussi précis dans ses analyses a livré un discours plus que juste : « On peut trouver cent choses impres­sion­nantes pour chacun. Si je devais en choisir une pour chacun, pour Novak, je dirais que c’est qu’il est arrivé à une période où Rafa et Roger étaient en train de gagner tous les Grands Chelems et il a réussi à les rejoindre. C’est magni­fique. Pour Roger, sa faci­lité pour jouer au tennis est incroyable. C’est d’ailleurs inté­res­sant de voir son retour, on en discu­tait avec les autres joueurs et on se disait que, quand tu reviens après un arrêt de plus d’un an à cause d’une bles­sure, norma­le­ment tu ne mets pas une balle dans le court et tu prends 2 et 2. C’est pour ça qu’il est Roger. Pour Rafa, c’est surtout Roland‐Garros. Il l’a gagné combien de fois : douze ou treize ? Treize fois, c’est impos­sible de compter (rires). C’est excep­tionnel, on se demande comment c’est possible »