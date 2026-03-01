En raison du conflit qui secoue actuel­le­ment le Moyen‐Orient, l’espace aérien des Émirats Arabes Unis a été fermé, empê­chant tout départ du territoire.

Titré à Dubaï samedi, sans disputer la finale à la suite du forfait de Tallon Griekspoor, Daniil Medvedev se retrouve ainsi bloqué sur place.

Alors qu’il devait se rendre aux Etats‐Unis, où le Masters 1000 d’Indian Wells commence dans quelques jours (4 au 16 novembre), le 11e joueur mondial a évoqué la situa­tion dans des propos rapportés par le média russe Championnat.

« La situa­tion est inha­bi­tuelle. L’espace aérien est fermé et personne ne sait quand nous pour­rons voler à nouveau. On ignore combien de temps cela durera, nous atten­dons donc de voir comment les choses évoluent dans les prochaines heures et les prochains jours. Aussi étrange que cela puisse paraître, je suis très émotif sur le court, mais dans la vie, il me serait sans doute utile d’être plus expressif dans certaines situa­tions. Pour moi, tout va bien. Bien sûr, j’ai reçu beau­coup de messages d’amis et de connais­sances ; tout le monde s’in­quiète. Mais je peux vous dire que tout va bien. »