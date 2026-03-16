Forcément déçu lors de son passage en conférence de presse après sa défaite en finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Daniil Medvedev a été interrogé sur la qualité de service de son adversaire, notamment en première balle (seulement 4 points perdus sur 47 sur l’ensemble de la rencontre).
Et le Russe a expliqué que depuis la première victoire du numéro 2 mondial face à lui lors du tournoi de Pékin en 2023, ce dernier avait considérablement progressé dans ce secteur.
« C’est un sentiment doux‐amer, car battre Carlos hier, c’est un peu comme remporter le tournoi, surtout pour moi. J’ai souvent perdu contre lui. Mais ce n’est pas la réalité. Vous savez, il y a une finale à disputer. J’ai eu ma chance, une petite chance dans le premier set. Une chance un peu plus grande au tie‐break du deuxième. Mais en même temps, je m’en suis sorti de justesse tout au long du set. C’est comme ça. C’est un sentiment doux‐amer : je suis content de ce que j’ai accompli cette semaine. Mais bien sûr, j’aurais voulu le pousser encore plus, mais c’est difficile. Et, comme vous l’avez dit, son service était phénoménal. Je pense vraiment que depuis le premier match où il m’a battu à Pékin, il a mis en place une stratégie avec son équipe pour son service, et il sert de manière phénoménale. C’est super difficile à lire, c’est super difficile à renvoyer, même quand on le lit. Pas seulement pour moi, pour beaucoup de joueurs. C’est donc une partie de son succès. Oui, c’était super difficile d’être en position de retour aujourd’hui. »
Publié le lundi 16 mars 2026 à 17:37