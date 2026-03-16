Forcément déçu lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite en finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Daniil Medvedev a été inter­rogé sur la qualité de service de son adver­saire, notam­ment en première balle (seule­ment 4 points perdus sur 47 sur l’en­semble de la rencontre).

Et le Russe a expliqué que depuis la première victoire du numéro 2 mondial face à lui lors du tournoi de Pékin en 2023, ce dernier avait consi­dé­ra­ble­ment progressé dans ce secteur.

« C’est un senti­ment doux‐amer, car battre Carlos hier, c’est un peu comme remporter le tournoi, surtout pour moi. J’ai souvent perdu contre lui. Mais ce n’est pas la réalité. Vous savez, il y a une finale à disputer. J’ai eu ma chance, une petite chance dans le premier set. Une chance un peu plus grande au tie‐break du deuxième. Mais en même temps, je m’en suis sorti de justesse tout au long du set. C’est comme ça. C’est un senti­ment doux‐amer : je suis content de ce que j’ai accompli cette semaine. Mais bien sûr, j’au­rais voulu le pousser encore plus, mais c’est diffi­cile. Et, comme vous l’avez dit, son service était phéno­ménal. Je pense vrai­ment que depuis le premier match où il m’a battu à Pékin, il a mis en place une stra­tégie avec son équipe pour son service, et il sert de manière phéno­mé­nale. C’est super diffi­cile à lire, c’est super diffi­cile à renvoyer, même quand on le lit. Pas seule­ment pour moi, pour beau­coup de joueurs. C’est donc une partie de son succès. Oui, c’était super diffi­cile d’être en posi­tion de retour aujourd’hui. »