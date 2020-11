Daniil Medvedev a connu cette période euphorisante où la confiance permet de réaliser des résultats exceptionnels. C’est ce qu’il se passe pour le moment pour Andrey Rublev comme l’a expliqué son compatriote : « Je pense que c’est l’un des moments les plus importants de sa vie dans le tennis. Andrey a beaucoup bossé, notamment quand il est parti en Espagne. Une grande partie de sa carrière, il a été gêné par les blessures. Il faut quand même se rappeler qu’il a atteint les quarts de finale à l’US Open en 2017. Ce qu’il veut dire qu’il déjà eu de bons résultats. Maintenant, il revient très fort, on a l’impression qu’il ne peut plus perdre un match. Il a gagné cinq titres dans une saison où il n’y a presque pas de tournois. Il a trouvé la confiance et dans les moments important d’un match c’est ce qu’il fait la différence. Je connais cette sensation ce que vit Rublev, je l’ai vécu. Le plus important maintenant c’est de la garder le plus longtemps possible »