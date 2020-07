Interrogé sur Eurosport, Daniil Medvedev est un peu sorti de son silence à défaut de participer à une exhibition. Le Russe a donc livré ses impressions sur la suite de la saison et son envie d’en découdre alors qu’il a accumulé, c’est le moins que l’on puisse dire, des heures d’entraînement. « Je veux revenir sur le terrain le plus vite possible. Je ne pense pas que nous puissions savoir ce qui va se passer à New York à ce moment-là, et comme vous l’avez peut-être vu, certains joueurs sont contre des règles très strictes. En même temps, si vous n’avez pas de règles strictes, il y a de fortes chances que nous soyons infectés ou autre. Ça va être super étrange parce que nous avons tous joué des tournois juniors ou des futurs, où vous jouez peut-être juste avec votre entraîneur et personne d’autre là-bas. Mais c’est différent, c’est souvent un petit court, c’est quelque part à l’intérieur au milieu de nulle part. »