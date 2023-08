La riva­lité entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz prend logi­que­ment énor­mé­ment de place depuis quelques temps.

Daniil Medvedev en a notam­ment fait l’expérience lors­qu’en confé­rence de presse d’avant tournoi, il a été beau­coup inter­rogé sur cette nouvelle riva­lité au sein du circuit. Une situa­tion qui ne semble pas déranger le Russe, même s’il compte bien avancer dans l’ombre…

« Honnêtement, je pense que c’est génial. Je pense que c’est une bonne chose pour le tennis que ces deux hommes jouent l’un contre l’autre en ce moment. Comme je l’ai dit, c’est une belle histoire, mais ensuite le tournoi commence et j’es­père que nous pour­rons – quand je dis « nous », moi person­nel­le­ment ou quel­qu’un d’autre – nous allons essayer de les battre et de les empê­cher de jouer l’un contre l’autre. Mais encore une fois, cela ne m’ir­rite pas du tout. Je pense que c’est normal que nous parlions d’eux. Je pense que nous parlons encore de moi. Je ne me sens pas trop mal, mais je vais essayer. L’objectif est qu’a­près l’US Open, on parle de moi, alors je vais essayer de le faire. »