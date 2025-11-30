De passage sur la chaîne Youtube russe, Bolshoi, en marge de sa participation à une exhibition controversée à Saint‐Pétersbourg, Daniil Medvedev en a profité pour répondre à quelques questions.
Notamment interrogé sur le joueur qu’il voulait éviter à l’approche de la nouvelle saison, le Russe a eu une réponse assez étonnante.
« Tien. Pour une raison quelconque, on s’est souvent affrontés cette saison (trois fois pour deux victoires de Tien). Je peux parfois m’emballer dans certains matchs, mais avec lui, je suis tout simplement bloqué à un moment donné. C’est aussi difficile pour lui et c’est pourquoi je pense qu’il ne veut pas jouer contre moi non plus. »
Publié le dimanche 30 novembre 2025 à 17:17