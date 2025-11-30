AccueilATPMedvedev cite le joueur qu'il veut absolument éviter en 2026, et ce...
Medvedev cite le joueur qu’il veut abso­lu­ment éviter en 2026, et ce n’est pas Alcaraz ou Sinner : « Je peux parfois m’emballer sur certains matchs, mais avec lui, je suis tout simple­ment bloqué à un moment donné »

De passage sur la chaîne Youtube russe, Bolshoi, en marge de sa parti­ci­pa­tion à une exhi­bi­tion contro­versée à Saint‐Pétersbourg, Daniil Medvedev en a profité pour répondre à quelques questions. 

Notamment inter­rogé sur le joueur qu’il voulait éviter à l’ap­proche de la nouvelle saison, le Russe a eu une réponse assez étonnante. 

« Tien. Pour une raison quel­conque, on s’est souvent affrontés cette saison (trois fois pour deux victoires de Tien). Je peux parfois m’emballer dans certains matchs, mais avec lui, je suis tout simple­ment bloqué à un moment donné. C’est aussi diffi­cile pour lui et c’est pour­quoi je pense qu’il ne veut pas jouer contre moi non plus. »

