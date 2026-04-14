Humilié par Matteo Berrettini au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo la semaine dernière (6−0, 6–0), Daniil Medvedev va, en plus, devoir passer à la caisse.
Dans le deuxième set, le 10e joueur mondial avait fracassé sa raquette en la frappant violemment au sol à plusieurs reprises, avant de la jeter à la poubelle.
L’ATP a décidé de sanctionner le comportement du Russe durant la rencontre.
« En raison de ses protestations, de ses gestes envers le public et de ses discussions avec l’arbitre, l’ATP a décidé de lui infliger une amende de 7 000 dollars », annonce ESPN.
¡LA EXAGERADA MULTA ECONÓMICA QUE DEBERÁ PAGAR MEDVEDEV ! 💸— ESPN Tenis (@ESPNtenis) April 13, 2026
Tras quedar eliminado por doble 6–0 en su debut en Monte‐Carlo, golpeó violentamente su raqueta contra el suelo en siete ocasiones. 👀
🚨 Por protestas, gestos hacia el público y discusiones con el umpire, la ATP… pic.twitter.com/Cd6jHMJT02
Une sortie de route qui coûte cher…
Publié le mardi 14 avril 2026 à 09:26