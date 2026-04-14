Humilié par Matteo Berrettini au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo la semaine dernière (6−0, 6–0), Daniil Medvedev va, en plus, devoir passer à la caisse.

Dans le deuxième set, le 10e joueur mondial avait fracassé sa raquette en la frap­pant violem­ment au sol à plusieurs reprises, avant de la jeter à la poubelle.

L’ATP a décidé de sanc­tionner le compor­te­ment du Russe durant la rencontre.

« En raison de ses protes­ta­tions, de ses gestes envers le public et de ses discus­sions avec l’ar­bitre, l’ATP a décidé de lui infliger une amende de 7 000 dollars », annonce ESPN.

¡LA EXAGERADA MULTA ECONÓMICA QUE DEBERÁ PAGAR MEDVEDEV ! 💸



Tras quedar elimi­nado por doble 6–0 en su debut en Monte‐Carlo, golpeó violen­ta­mente su raqueta contra el suelo en siete ocasiones. 👀



🚨 Por protestas, gestos hacia el público y discu­siones con el umpire, la ATP… pic.twitter.com/Cd6jHMJT02 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) April 13, 2026

Une sortie de route qui coûte cher…