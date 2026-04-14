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Medvedev connaît sa sanc­tion après son pétage de plomb à Monte‐Carlo !

Par
Baptiste Mulatier
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Humilié par Matteo Berrettini au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo la semaine dernière (6−0, 6–0), Daniil Medvedev va, en plus, devoir passer à la caisse.

Dans le deuxième set, le 10e joueur mondial avait fracassé sa raquette en la frap­pant violem­ment au sol à plusieurs reprises, avant de la jeter à la poubelle.

L’ATP a décidé de sanc­tionner le compor­te­ment du Russe durant la rencontre.

« En raison de ses protes­ta­tions, de ses gestes envers le public et de ses discus­sions avec l’ar­bitre, l’ATP a décidé de lui infliger une amende de 7 000 dollars », annonce ESPN. 

Une sortie de route qui coûte cher…

Publié le mardi 14 avril 2026 à 09:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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