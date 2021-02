Daniil Medvedev s’est qua­li­fié cette nuit pour les demi‐finales de l’Open d’Australie au dépend de son com­pa­triote Rublev. En confé­rence de presse, un jour­na­liste l’a inter­ro­gé sur les récentes décla­ra­tions de Novak Djokovic et la pos­si­bi­li­té de jouer plu­sieurs tour­nois dans un même pays, évi­tant ain­si une autre qua­ran­taine. Le Russe sem­blait plu­tôt en accord avec le numé­ro 1 mondial :

« Je pense que ce n’est pas une mau­vaise idée. Mais je ne fais pas par­ti du conseil des joueurs, je ne suis pas non plus le direc­teur d’un quel­conque tour­noi pour m’exprimer pré­ci­sé­ment sur ce sujet. Si quel­qu’un réus­sit à le faire, ce serait génial. Surtout en ce moment, à ce moment pré­cis où de nom­breux pays com­mencent à impo­ser plus de res­tric­tions. Voyons com­ment se passe les pro­chains tour­nois, comme à Rotterdam ou Marseille. »