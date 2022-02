Éliminé en demi‐finale du tournoi d’Acapulco par un très grand Rafael Nadal, Daniil Medvedev va pouvoir se consoler ce lundi en deve­nant pour la première fois de sa carrière numéro 1 mondial. Interrogé, en confé­rence de presse au Mexique, sur celui à qui il va piquer la place, le Russe lui a une fois de plus rendu un bel hommage.

« Novak dit la vérité. Chaque fois que j’ai réussi quelque chose, et pas seule­ment moi, on peut voir que pour beau­coup de joueurs, Novak féli­cite toujours tout le monde. Pour être honnête, nous savons tous parfois – je le sais mieux que quiconque – que nous sommes tous compé­ti­tifs. Donc parfois, pendant le match, il peut y avoir quelque chose avec les fans, avec l’ad­ver­saire, avec l’ar­bitre, avec n’im­porte quoi, avec les balles, je ne sais pas, n’im­porte quoi. Et il peut parfois se mettre très en colère à certains moments. Peut‐être quand il était très jeune, je ne sais pas. Mais je ne pense pas, du moins quand je suis arrivé sur le circuit, je vous invite à trouver un seul match, où après un quel­conque match avec Novak disant du mal de son adver­saire, et ne pas le féli­citer. C’est comme ça qu’il est. »