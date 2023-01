Présent à Adelaïde où il peut viser le titre, Daniil Medvedev a bien voulu se projeter sur 2023 où le niveau risque d’être très élevé.

« Il est très diffi­cile de prévoir ce qui peut se passer car chaque année, de jeunes joueurs de très haut niveau entrent en lice, alors qu’il faut aussi compter sur des joueurs comme Zverev et Thiem, qui cherchent à retrouver leur meilleur jeu. Mention spéciale à Carlos Alcaraz, qui est numéro 1 et qui a un tennis incroyable. Je pense que la seule façon de réussir est de se concen­trer sur soi‐même et d’amé­liorer son jeu. C’est la seule façon de gagner de grands titres aux Masters 1000 et aux Grands Chelems. »