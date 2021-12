Toujours aussi franc et lucide lors­qu’il s’ex­prime dans les médias, Daniil Medvedev a évoqué il y a quelque temps la ques­tion de l’argent dans le tennis sur la chaîne YouTube de Tinkoff Investments.

« Pour être tout à fait honnête, en un mois, vous pouvez gagner jusqu’à 3 millions de dollars. Lorsque, par exemple, vous remportez un tournoi du Grand Chelem. Et certains mois, tu ne fais même pas 50 000. Et les dépenses sont fixes. Une certaine somme d’argent est dépensée pour entre­tenir l’équipe. Il y a un entraî­neur, un prépa­ra­teur physique, parfois des méde­cins et des physio­thé­ra­peutes. Tout cela coûte assez cher, car il faut payer les billets et le loge­ment, par exemple. En dehors de cela, chacun a un salaire fixe et un pour­cen­tage en fonc­tion des perfor­mances. Théoriquement, vous pouvez voyager sans équipe ni entraî­neur, mais vous n’ob­tien­drez alors aucun résultat. »