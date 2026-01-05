Facile vainqueur de Marton Fucsovics (6−2, 6–3) pour son premier match de la saison sur le tournoi de Brisbane, Daniil Medvedev a été interrogé avant la rencontre sur son point de vue concernant l’horaire du début des matchs pour les sessions de nuit.
Et s’il affirme aimer jouer la nuit, le Russe ne serait pas contre l’instauration d’une heure plus précoce.
« Non, entre joueurs, du moins c’est mon sentiment, nous ne parlons pas vraiment beaucoup de ce que les autres joueurs ont dit dans la presse. Mais je pense que si vous demandez aux autres joueurs, je ne pense pas que quelqu’un dirait : « Non, commençons les matchs de session de nuit à 20 heures ». Tout le monde serait probablement heureux de commencer à 18 heures. Je sais que cela peut poser un problème pour les matchs en journée, mais je suis convaincu qu’il vaut mieux fixer l’heure à 18 h. Si nous devons commencer à 19 heures à cause du match en journée, très bien, mais il est possible que nous puissions quand même commencer à 18 h, ce qui serait préférable pour ne pas de coucher à 3 h du matin. »
Publié le lundi 5 janvier 2026 à 15:45