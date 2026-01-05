AccueilATPMedvedev : "Entre joueurs, nous ne parlons pas vraiment beaucoup de ce...
Medvedev : « Entre joueurs, nous ne parlons pas vrai­ment beau­coup de ce que les autres ont dit dans la presse. Mais si vous demandez aux joueurs, je ne pense pas que quel­qu’un dirait : ‘Commençons les matchs de session de nuit à 20 heures’ »

Facile vain­queur de Marton Fucsovics (6−2, 6–3) pour son premier match de la saison sur le tournoi de Brisbane, Daniil Medvedev a été inter­rogé avant la rencontre sur son point de vue concer­nant l’ho­raire du début des matchs pour les sessions de nuit.

Et s’il affirme aimer jouer la nuit, le Russe ne serait pas contre l’ins­tau­ra­tion d’une heure plus précoce. 

« Non, entre joueurs, du moins c’est mon senti­ment, nous ne parlons pas vrai­ment beau­coup de ce que les autres joueurs ont dit dans la presse. Mais je pense que si vous demandez aux autres joueurs, je ne pense pas que quel­qu’un dirait : « Non, commen­çons les matchs de session de nuit à 20 heures ». Tout le monde serait proba­ble­ment heureux de commencer à 18 heures. Je sais que cela peut poser un problème pour les matchs en journée, mais je suis convaincu qu’il vaut mieux fixer l’heure à 18 h. Si nous devons commencer à 19 heures à cause du match en journée, très bien, mais il est possible que nous puis­sions quand même commencer à 18 h, ce qui serait préfé­rable pour ne pas de coucher à 3 h du matin. »

Publié le lundi 5 janvier 2026 à 15:45

