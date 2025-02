Le Russe est vrai­ment dans une mauvaise passe et cela se voir sur le court où il semble toujours mal placé. De plus, s’il était impres­sion­nant par le passé grâce à une couver­ture du terrain assez excep­tion­nelle, son manque de puis­sance semble vrai­ment lui porté préju­dice main­te­nant que c’est la base du tennis proposé par les ténors comme Alcaraz et Sinner.

En confé­rence de presse après sa surpre­nant défaite face à Belluci, Daniil accu­sait forcé­ment le coup.

« Je suis sûr que je peux revenir assez fort. La ques­tion est : quand ? Demain ? Le mois prochain ? Dans 12 mois ? Ça, je ne sais pas »

Pour l’ins­tant le joueur Russe est encore 7ème au clas­se­ment ATP donc la situa­tion n’est pas catas­tro­phique du tout.