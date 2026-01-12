AccueilATPMedvedev est vraiment de retour : "Quand je joue bien, peu de...
Medvedev est vrai­ment de retour : « Quand je joue bien, peu de joueurs peuvent me battre faci­le­ment, voire aucun »

Vainqueur à Brisbane en prati­quant un tennis légè­re­ment diffé­rent de ce qu’il propo­sait par le passé, Daniil Medvedev sera forcé­ment à suivre lors de l’Open d’Australie. 

On rappelle qu’il aime les condi­tions de jeu de Melbourne Park puis­qu’il s’est hissé en finale à trois reprises. 

« Quand je joue bien, peu de joueurs peuvent me battre faci­le­ment, voire aucun. C’est le plus impor­tant. Si je réussis à bien jouer en Australie, je suis satis­fait de mes chances. Ensuite, on ne sait jamais : parfois, un joueur peut réaliser le match de l’année contre vous, ou vous affrontez Carlos, Jannik, Sasha, ou un autre, et il vous bat. Mais je suis content de mon niveau de jeu actuel, content du titre. »

Publié le lundi 12 janvier 2026 à 08:45

