Vainqueur à Brisbane en pratiquant un tennis légèrement différent de ce qu’il proposait par le passé, Daniil Medvedev sera forcément à suivre lors de l’Open d’Australie.
On rappelle qu’il aime les conditions de jeu de Melbourne Park puisqu’il s’est hissé en finale à trois reprises.
« Quand je joue bien, peu de joueurs peuvent me battre facilement, voire aucun. C’est le plus important. Si je réussis à bien jouer en Australie, je suis satisfait de mes chances. Ensuite, on ne sait jamais : parfois, un joueur peut réaliser le match de l’année contre vous, ou vous affrontez Carlos, Jannik, Sasha, ou un autre, et il vous bat. Mais je suis content de mon niveau de jeu actuel, content du titre. »
Publié le lundi 12 janvier 2026 à 08:45