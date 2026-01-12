AccueilATPMedvedev est vraiment de retour : "Quand je joue bien, peu de...
Medvedev est vrai­ment de retour : « Quand je joue bien, peu de joueurs peuvent me battre faci­le­ment, voire pas du tout »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

Vainqueur à Brisbane en prati­quant un tennis diffé­rent de ce qu’il propo­sait par le passé, Daniil Medvedev sera forcé­ment à suivre lors de l’Open d’Australie. On rappelle qu’il aime les condi­tions de jeu de Melbourne Park puis­qu’il s’est hissé en finale par trois fois. On peut donc en faire un vrai outsider pour 2026. 

« Quand je joue bien, peu de joueurs peuvent me battre faci­le­ment, voire pas du tout. C’est le plus impor­tant. Si je réussis à bien jouer en Australie, je suis satis­fait de mes chances. Ensuite, on ne sait jamais : parfois, un joueur peut réaliser le match de l’année contre vous, ou vous affrontez Carlos, Jannik, Sasha, ou un autre, et il vous bat. Mais je suis content de mon niveau de jeu actuel, content du titre »

Publié le lundi 12 janvier 2026 à 08:45
  
  

  
