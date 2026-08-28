Alors que le tirage au sort de l’US Open (30 août au 13 septembre) a eu lieu ce jeudi à New‐York, et qu’il n’a pas épargné Arthur Fils, les prédictions fusent pour le dernier Grand Chelem de l’année !
Depuis Winston Salem, où ils ont respectivement été éliminés au deuxième tour et en huitièmes de finale, Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas ont prédit le vainqueur de l’US Open.
Le Russe mise sur Alexander Zverev, vainqueur de Roland‐Garros et finaliste à Wimbledon, tandis que le Grec se dirige vers Carlos Alcaraz, de retour de sa blessure au poignet droit.
Who’s taking it 🏆@usopen | #WSOpen pic.twitter.com/bIf8MpXm7N— Winston‐Salem Open (@WSOpen) August 26, 2026
Notons également qu’Arthur Féry, 37e mondial et sensation de Wimbledon, voit Arthur Fils remporter le tournoi, en sachant que la vidéo avait été tournée avant le tirage au sort.
Publié le vendredi 28 août 2026 à 08:55