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Medvedev et Tsitsipas prédisent le vain­queur de l’US Open, deux noms différents !

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que le tirage au sort de l’US Open (30 août au 13 septembre) a eu lieu ce jeudi à New‐York, et qu’il n’a pas épargné Arthur Fils, les prédic­tions fusent pour le dernier Grand Chelem de l’année !

Depuis Winston Salem, où ils ont respec­ti­ve­ment été éliminés au deuxième tour et en huitièmes de finale, Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas ont prédit le vain­queur de l’US Open. 

Le Russe mise sur Alexander Zverev, vain­queur de Roland‐Garros et fina­liste à Wimbledon, tandis que le Grec se dirige vers Carlos Alcaraz, de retour de sa bles­sure au poignet droit. 

Notons égale­ment qu’Arthur Féry, 37e mondial et sensa­tion de Wimbledon, voit Arthur Fils remporter le tournoi, en sachant que la vidéo avait été tournée avant le tirage au sort. 

Publié le vendredi 28 août 2026 à 08:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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