Alors que le tirage au sort de l’US Open (30 août au 13 septembre) a eu lieu ce jeudi à New‐York, et qu’il n’a pas épargné Arthur Fils, les prédic­tions fusent pour le dernier Grand Chelem de l’année !

Depuis Winston Salem, où ils ont respec­ti­ve­ment été éliminés au deuxième tour et en huitièmes de finale, Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas ont prédit le vain­queur de l’US Open.

Le Russe mise sur Alexander Zverev, vain­queur de Roland‐Garros et fina­liste à Wimbledon, tandis que le Grec se dirige vers Carlos Alcaraz, de retour de sa bles­sure au poignet droit.

Notons égale­ment qu’Arthur Féry, 37e mondial et sensa­tion de Wimbledon, voit Arthur Fils remporter le tournoi, en sachant que la vidéo avait été tournée avant le tirage au sort.