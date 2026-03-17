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Medvedev fait une sacrée révé­la­tion : « Avant le tournoi de Dubaï, je n’ar­ri­vais pas à mettre une seule balle dans le court »

Par
Jean Muller
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Chez nos confrères russes de la chaîne YouTube « Bolshe ! », Danill a expliqué le processus qu’il a mis en place pour parvenir à trouver des sensa­tions après avoir vécu « l’enfer » à Dubaï 

« Avant le tournoi de Dubaï, je n’ar­ri­vais pas à mettre une seule balle dans le court. C’était proba­ble­ment simi­laire à ce qui s’était passé avant l’US Open, à Cincinnati. Je me deman­dais : « Qu’est‐ce qui se passe ? » Mais à Dubaï, j’ai réussi à retrouver un peu de confiance, et je vais donc natu­rel­le­ment essayer de pour­suivre sur cette lancée à Miami. En général, je réussis quand je suis sur une bonne lancée. Mais si on regarde les années 2021, 2020, 2019 et 2023, il y a eu des matchs, des tour­nois, des moments où tout s’est effondré. Il faut donc conti­nuer à travailler et à persé­vérer. Plus on arrive à enchaîner les bons résul­tats, comme ici [à Indian Wells] et à Dubaï, plus on monte au clas­se­ment. Et plus on a de chances de battre Carlos, Yannick et d’autres grands joueurs. C’est ce que je vais essayer de faire, notam­ment à Miami la semaine prochaine »

Publié le mardi 17 mars 2026 à 08:45

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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