Chez nos confrères russes de la chaîne YouTube « Bolshe ! », Danill a expliqué le processus qu’il a mis en place pour parvenir à trouver des sensations après avoir vécu « l’enfer » à Dubaï
« Avant le tournoi de Dubaï, je n’arrivais pas à mettre une seule balle dans le court. C’était probablement similaire à ce qui s’était passé avant l’US Open, à Cincinnati. Je me demandais : « Qu’est‐ce qui se passe ? » Mais à Dubaï, j’ai réussi à retrouver un peu de confiance, et je vais donc naturellement essayer de poursuivre sur cette lancée à Miami. En général, je réussis quand je suis sur une bonne lancée. Mais si on regarde les années 2021, 2020, 2019 et 2023, il y a eu des matchs, des tournois, des moments où tout s’est effondré. Il faut donc continuer à travailler et à persévérer. Plus on arrive à enchaîner les bons résultats, comme ici [à Indian Wells] et à Dubaï, plus on monte au classement. Et plus on a de chances de battre Carlos, Yannick et d’autres grands joueurs. C’est ce que je vais essayer de faire, notamment à Miami la semaine prochaine »
Publié le mardi 17 mars 2026 à 08:45