Chez nos confrères russes de la chaîne YouTube « Bolshe ! », Danill a expliqué le processus qu’il a mis en place pour parvenir à trouver des sensa­tions après avoir vécu « l’enfer » à Dubaï

« Avant le tournoi de Dubaï, je n’ar­ri­vais pas à mettre une seule balle dans le court. C’était proba­ble­ment simi­laire à ce qui s’était passé avant l’US Open, à Cincinnati. Je me deman­dais : « Qu’est‐ce qui se passe ? » Mais à Dubaï, j’ai réussi à retrouver un peu de confiance, et je vais donc natu­rel­le­ment essayer de pour­suivre sur cette lancée à Miami. En général, je réussis quand je suis sur une bonne lancée. Mais si on regarde les années 2021, 2020, 2019 et 2023, il y a eu des matchs, des tour­nois, des moments où tout s’est effondré. Il faut donc conti­nuer à travailler et à persé­vérer. Plus on arrive à enchaîner les bons résul­tats, comme ici [à Indian Wells] et à Dubaï, plus on monte au clas­se­ment. Et plus on a de chances de battre Carlos, Yannick et d’autres grands joueurs. C’est ce que je vais essayer de faire, notam­ment à Miami la semaine prochaine »