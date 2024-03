Questionné sur l’avenir du tennis, Daniil a fait ses pronos­tics au sujet d’un probable prochain Big3. En effet, selon lui, le choix est vite fait.

« En fait, il y a deux, voire trois jeunes gens qui semblent être l’avenir de ce sport. Bien sûr, Carlos et Sinner et peut‐être Rune. Dans dix ans, il sera inté­res­sant de faire les comptes. En ce qui concerne l’idée de savoir qui sera le plus fort, le pari est auda­cieux. Pour le moment, les suffrages vont vers Sinner mais Carlos est très fort. Pour simpli­fier, je vais dire que dans dix ans, les deux auront le même nombre de titres sur le circuit (rires). »