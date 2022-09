Tête de série numéro une du Moselle Open où il affron­tera pour son entrée en lice le vain­queur du match entre Stan Wawrinka et Joao Sousa, Daniil Medvedev est revenu sur l’as­cen­sion fulgu­rante de Carlos Alcaraz, devenu vain­queur de l’US Open et numéro un mondial à seule­ment 19 ans.

« Il est le plus jeune numéro un mondial de l’his­toire, et cela en dit long car il y a eu beau­coup de grands cham­pions dans l’his­toire du tennis. Ce qu’il fait depuis le début de sa carrière est fou. C’est incroyable. Le gars a 19 ans. Il montre un niveau de tennis incroyable. Et il le sait. Félicitations Carlos. J’aime vrai­ment ça. C’est un bon garçon, on se parle souvent. Je n’ai pas eu l’oc­ca­sion de le féli­citer person­nel­le­ment, mais je le ferai dans un avenir proche », a déclaré le Russe dans des propos rapportés par Sportklub.