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Medvedev inquiet pour Gaël Monfils : « J’espère surtout qu’il va bien, car je m’ima­gine qu’il voulait jouer à Paris. S’il s’est retiré, je ne sais pas exac­te­ment ce qui s’est passé »

Par
Antoine Trupiano
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Daniil Medvedev s’est qualifié hier pour les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai, au terme d’un match très solide face à son vieil ennemi, Stefanos Tsitsipas.

Interrogé en confé­rence de presse sur le retrait de Gaël Monfils, le Russe a surtout tenu à prendre des nouvelles du Français. Connaissant l’attachement de « La Monf » au tournoi de Paris, Medvedev imagine diffi­ci­le­ment que celui‐ci ait pu renoncer à y parti­ciper sans une raison importante.

« J’espère surtout qu’il va bien, car j’imagine qu’il voulait jouer à Paris. S’il s’est retiré, je ne sais pas exac­te­ment ce qui s’est passé, mais j’espère qu’il profite de la vie et qu’il se sent bien », a déclaré le Russe.

Une réac­tion pleine de bien­veillance de la part de Medvedev, qui semble avant tout préoc­cupé par le bien‐être du Français.

Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 08:05

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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