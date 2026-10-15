Daniil Medvedev s’est qualifié hier pour les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai, au terme d’un match très solide face à son vieil ennemi, Stefanos Tsitsipas.

Interrogé en confé­rence de presse sur le retrait de Gaël Monfils, le Russe a surtout tenu à prendre des nouvelles du Français. Connaissant l’attachement de « La Monf » au tournoi de Paris, Medvedev imagine diffi­ci­le­ment que celui‐ci ait pu renoncer à y parti­ciper sans une raison importante.

« Espero sobre todo que esté bien, porque me imagino que quería jugar en París. Si se ha reti­rado, no sé exac­ta­mente qué ha pasado, pero espero que esté disfru­tando de la vida y se sienta bien ».



🗣️ Daniil Medvedev sobre la noticia de Gael Monfils. pic.twitter.com/3yRKCgN2CH — ESPN Tenis (@ESPNtenis) October 15, 2026

« J’espère surtout qu’il va bien, car j’imagine qu’il voulait jouer à Paris. S’il s’est retiré, je ne sais pas exac­te­ment ce qui s’est passé, mais j’espère qu’il profite de la vie et qu’il se sent bien », a déclaré le Russe.

Une réac­tion pleine de bien­veillance de la part de Medvedev, qui semble avant tout préoc­cupé par le bien‐être du Français.