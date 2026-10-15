Daniil Medvedev s’est qualifié hier pour les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai, au terme d’un match très solide face à son vieil ennemi, Stefanos Tsitsipas.
Interrogé en conférence de presse sur le retrait de Gaël Monfils, le Russe a surtout tenu à prendre des nouvelles du Français. Connaissant l’attachement de « La Monf » au tournoi de Paris, Medvedev imagine difficilement que celui‐ci ait pu renoncer à y participer sans une raison importante.
« J’espère surtout qu’il va bien, car j’imagine qu’il voulait jouer à Paris. S’il s’est retiré, je ne sais pas exactement ce qui s’est passé, mais j’espère qu’il profite de la vie et qu’il se sent bien », a déclaré le Russe.
Une réaction pleine de bienveillance de la part de Medvedev, qui semble avant tout préoccupé par le bien‐être du Français.
Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 08:05