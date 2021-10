Inscrit sur l’ATP 250 de Moscou la semaine prochaine (du 18 au 24 octobre), sa ville natale, Daniil Medvedev ne sait toujours pas s’il s’ali­gnera dans la Capitale russe à cause d’un physique qui commence à grincer. Après son élimi­na­tion rocam­bo­lesque en Californie, le numéro 2 mondial a confirmé qu’il était fatigué et qu’il allait surement devoir prendre soin de son corps dans les prochains jours. Le tournoi de Moscou tremble déjà…

« Je dois voir ce que je vais faire dans les deux prochains jours parce que j’ai signer avec le tournoi Moscou, la semaine prochaine. Je me suis engagé parce que je n’ai pas joué là‐bas depuis 2018. C’est ma ville natale, donc je voulais me donner au moins une chance de jouer, et cette fois je suis dans le tableau. La date limite est fixée à vendredi. Pour être honnête, je me suis senti épuisé pendant ce tournoi, ce que bien sûr je ne dirai jamais avant un match, donc main­te­nant je peux le dire : Je me sentais fatigué, et j’ai eu quelques problèmes physiques pendant le tournoi. Donc je vais voir dans les prochains jours, après ce match diffi­cile si je vais être capable de parti­ciper au tournoi de Moscou que je veux vrai­ment disputer, mais j’ai besoin de prendre soin de mon corps. De toute façon, je vais y aller et je verrais sur place si je me retire ou non. »