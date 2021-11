En confé­rence de presse, Daniil Medvedev s’est exprimé au sujet de la fameuse riva­lité qui existe entre Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. Rivalité qui est souvent mise en avant lors­qu’il s’agit de parler d’amour des fans.

« J’ai le senti­ment que les gens commencent de plus en plus à respecter Novak. Je ne dirais pas respecter, mais à appré­cier ses exploits, parce qu’il continue à battre des records. Cette année, il a battu le record d’être n°1, pendant je ne sais plus combien de semaines, 310 si je ne m’abuse, il a obtenu 20 Grands Chelems, presque un Grand Chelem calen­daire. Et il attire forcé­ment des gens plein de haine. Et pour­tant, même ses détrac­teurs commencent à l’ap­pré­cier. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On sait ce qu’il peut faire davan­tage. On ne sait jamais » a expliqué Daniil .