Battu en finale du dernier tournoi ATP de l’année sur le Masters de Turin par un grand Alexander Zverev, Daniil Medvedev, qui doit main­te­nant disputer la Coupe Davis avec la Russie ce samedi 27 novembre, est revenu sur cette défaite et la tactique légè­re­ment diffé­rente de son adversaire.

« Nous essayons tous de faire quelque chose de diffé­rent, de nous préparer diffé­rem­ment ou de jouer diffé­rem­ment. J’ai senti qu’il faisait quelque chose de diffé­rent. J’ai peut‐être perdu mon service [à 1–1 dans le premier set] à cause de cela, mais en même temps, si vous faites des aces, vous entrez dans le match. J’ai essayé de changer des choses que je faisais d’ha­bi­tude, et j’ai senti que ça marchait bien, mais je n’ai pas pu retourner son service et ça lui a suffi pour gagner le match… Chaque fois, vous savez que l’ad­ver­saire va essayer de faire quelque chose de nouveau et vous devez vous y préparer, et c’est pareil pour tout le monde. Cette fois, il a gagné, mais la prochaine fois, j’es­saierai de faire quelque chose de mieux que lui et de l’emporter. »