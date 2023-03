Lors de sa confé­rence de presse après sa 3ème victoire de suite sur le circuit, Daniil Medvedev a évoqué le cas Federer.

« J’ai un peu appris de Roger Federer en quelque sorte, parce qu’il est si détendu dans les vestiaires, si drôle, souriant, et puis tu joues un match contre lui, tu as un bon coup, et c’est Roger, tu l’as vu à la télé, c’est ton idole et tu essaies de lui sourire ou quelque chose comme ça et tu vois, on dirait qu’il est en colère contre toi. Je me souviens quand je jouais contre lui, c’est comme ça qu’il faut être et c’est comme ça que j’es­saie d’être pendant les matchs »