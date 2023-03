A peine battu par Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 alors qu’il restait sur 19 victoires d’af­filée, Daniil Medvedev pensait déjà à prendre sa revanche. Il faut dire qu’il ne s’at­ten­dait sans doute pas à un score aussi large en sa défaveur.

« Ça a été diffi­cile. Il a très bien joué et je n’ai pas joué à mon meilleur. Pourquoi ? Peut‐être la qualité de sa balle, peut‐être le vent parce que pour lui ça a été plus simple de s’adapter. Et il a bien servi, même si ce n’est jamais simple de le faire pour boucler une finale. Il a bien exécuté ses services‐volées, fait des amor­ties au bon moment… Je ne sais pas si c’est son jeu qui m’a fait mal jouer, ou si c’est autre chose. Parce que j’étais prêt pour le combat. Mais j’ai­me­rais bien le jouer sur une autre surface, sur du dur plus rapide, pour voir si je peux faire mieux. »