En confé­rence de presse, Daniil Medvedev est revenu sur les condi­tions dans lesquelles il a perdu face à Karatsev à Madrid. Il explique notam­ment que le fait de jouer sur un petit court l’a désa­van­tagé car il n’avait pas assez de recul.

« Jouer avec Karatsev sur le deuxième court a été un désa­van­tage pour moi, cela ne m’a pas permis de jouer mon tennis à 100 %, même si j’étais proba­ble­ment à 98 %. Aujourd’hui, je me suis entraîné avec Fritz, il a fait de très bonnes balles, mais j’ai perdu des points parce que je touchais les bâches. J’ai immé­dia­te­ment pensé à Madrid. Oui, j’ai­me­rais que tous les courts soient larges et profonds de dix mètres, mais je comprends que ce n’est pas possible »